Un sorriso è comparso ieri sul volto di Alberto Gilardino.



L'attacco febbrile che mercoledì aveva colpito Kevin Strootman costringendolo a saltare la gara con il Cagliari sembra essere ormai alle spalle. L'olandese nelle ultime ore è apparso in ripresa, così come le percentuali di poter essere a disposizione del tecnico per l'incontro di lunedì sera a Marassi con il Cosenza.