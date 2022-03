Nel momento in cuiè uscita dalla, il pensiero generale intorno alla squadra diè stato “peccato, ma adesso può andare fino in fondo in Europa League”. Per farlo, dovrà battere ilnegli ottavi di finale, dopo aver eliminato l’Olympiacos con una grande prestazione in Grecia, in cui si è rivista l’Atalanta che in questi anni ha incantato il calcio italiano. I tedeschi si sono qualificati direttamente tra le prime 16 grazie alla vittoria del girone e, considerato anche l’ottimo campionato che stanno disputando, hanno legittime ambizioni europee.Fin qui la squadra allenata da, al primo anno sulla panchina del Leverkusen dopo le tre stagioni passate allo Young Boys,. Primi nel girone di Europa League e terzi in campionato, dietro solo al Bayern Monaco e al Borussia Dortmund. L’obbiettivo della qualificazione in Champions è alla portata e sarebbe già un grande traguardo visto che nelle precedenti 5 stagioni solo una volta le Aspirine sono riuscite a raggiungerlo.La squadra tedesca ha alternato in stagione diversi moduli,. Il Bayer arriverà a giocarsi l’andata a Bergamo con grande fiducia dopo il pareggio strappato con il Bayern Monaco in trasferta e in generale, con le 5 vittorie nelle ultime 7 gare (tra cui un 5-2 al Westfalenstadion contro il Dortmund) che testimoniano la pericolosità dei tedeschi anche fuori casa.e i numeri del campionato lo confermano. Il Bayer Leverkusen è infatti con 64 goldietro solo alla super potenza del Bayern Monaco.(40 gol concessi in 25 partite).non farà ritorno in Italia e che in stagione è il capocannoniere della squadra conL’ex Roma si è infortunato nel match contro il Mainz e difficilmente potrà recuperare. Un’ottima notizia per l’Atalanta perché il centravanti ceco è senza dubbio l’uomo più pericoloso dei tedeschi, ben lontano da quello che aveva deluso le aspettative dei tifosi della Roma. Al suo posto Seoane potrebbe far giocareo adottare una soluzione più “leggera” conpronti a muoversi liberamente senza dare punti di riferimento.