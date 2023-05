Torcedores do AZ Alkmaar invadiram o espaço destinado aos familiares dos jogadores do West Ham.



Lucas Paquetá e outros jogadores do time inglês foram para cima dos holandeses para defender as pessoas.

Reprodução

14.05.2023 FC Groningen - Ajax. Game was stopped due to black smoke bombs and fans entering field

C'erano una volta gli hooligans, gli ultras inglesi che Margaret Thatcher, la Iron Lady in persona, si adoperò per arginare a suon di leggi. Ne sa qualcosa proprio il, i cui tifosi più accesi hanno ispirato con la loro rivalità con quelli del Millwall il film del 2005 con Elijah Wood. Ma ieri sera gli Hammers hanno vissuto attimi di puro terrore quando dai settori riservati all', sconfitto in semifinale di Conference League,. Scene da saloon, con gli stessi giocatori di Moyes (nel video Paqueta') impegnati a difendere fisicamente i propri affetti dagli scalmanati olandesi.Per la verità, in Olanda scene come questa stanno diventando la normalità, al punto che le autorità si dicono seriamente preoccupate. A inizio aprile, durante la semifinale di Coppa nazionale,, sangue alla testa e gara sospesa, tifoso arrestato. Un mese dopo,mentre si dirigevano in metropolitana alla Amsterdam Arena. Appena 5 giorni fa,(per qualche motivo c'entra sempre l'Ajax, anche se le tifoserie colpevoli sono le altre) è stata prima sospesa e poi annullata per. Più indietro nel tempo, le trasferte di Roma-Feyenoord, quarti di finale di Europa League di quest'anno, sono state categoricamente vietate in seguito alle minacce di vandalismo degli olandesi e ai precedenti della finale di Conference League 2021-22 a Tirana.Un rassegnato, ministro della Giustizia e Sicurezza olandese, ha dapprima minacciato la chiusura fino alla fine della stagione dello stadio del Feyenoord in occasione del ferimento di Klaassen, poi, davanti alla recidività delle tifoserie più calde,, quando le tragedie dell'Heysel e di Hillsborough imposero misure drastiche:. L'Olanda non può più aspettare.