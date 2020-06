Quando Gravina si stava gustando la vittoria, o forse, sulla Lega di Serie A, si è cominciato a parlare dei. Che nessuna società del massimo campionato voleva, ma che tutte hanno dovuto accettare a causa della votazione schiacciante del consiglio federale:, dunque. Già, ma come saranno organizzati? Quante squadre parteciperanno? A deciderlo sarà lo stesso Gravina assieme ai suoi due vice, Sibilia e Dal Pino, entro il 20 giugno, quando si ricomincerà a giocare. MaLotito e Dal Pino, presenti a Roma, sono rimasti in silenzio, e allora è arrivataFredda la replica di. Marotta ha avuto un… educato diverbio anche con, presidente della Lega di C.In merito è intervenuto pure, invitato ad assistere al consiglio federale benché non ne sia membro. Il presidente della Juve: è inutile non far riprendere il campionato con il suo normale svolgimento se poi giochiamo comunque tante partite, il concetto espresso dal numero uno del club bianconero.Ci sono più ipotesi allo studio, una decisione sarà presa nei prossimi giorni. Di sicuroAlcune giocheranno per lo scudetto e la Champions, altre per la salvezza, mentre quelle di centroclassifica saranno impegnate per stabilire le posizioni di ciascuna nella graduatoria finale. E’ in base a questa che vengono decisi gli introiti sia per i diritti tv che per i premi (questione di soldi, insomma)., con le prime due già qualificate per le semifinali e le squadre che in classifica occupano i posti dal terzo al sesto che si affronteranno in un turno preliminare. In quest’ultimo caso,e non le quattro che saranno ai primi posti al momento dello stop per evitare che possa rimanere fuori dalla coppa principale la squadra campione d’Italia. Quanto ai playout, è probabile che vengano coinvolte le ultime sei della graduatoria.@steagresti