Italia, Spalletti: 'Rivera in ritiro, sui videogame e Scamacca...'

ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera:Partiamo tutti dalle sconfitte passate, sono quelle che formano. La vittoria è bella, ti fa figo ma se resta fine a sé stessa diventa un vizio. Dalla depressione di una batosta si rinasce".

Abbiamo qualità tecniche e anche umane e sia chiaro: contano alla stessa maniera. Ai miei calciatori dico che davanti allo spogliatoio c'è un salvadanaio virtuale, dove ognuno mette ciò che ha e può dare. Recuperare una palla persa può valere quanto un gol. Così si vince, così nascono i rapporti"., anche nei tempi morti. Sono i dettagli che fanno la differenza, sempre. Quei dieci giorni in cui staremo insieme prima di partire saranno i più importanti".

e con tutta la squadra andammo da lui in ospedale.Io le persone le guardo negli occhi, nella postura. Assicuro, le basi del nostro rapporto sono forti"., e lo faccio per me. Lui è il 10 dei miei tempi… Ci daranno la loro esperienza, racconteranno i loro trofei. Ci stimoleranno".. Bel gioco e nel gruppo si respira amicizia, fratellanza. È così che si vince, anche".

e soprattutto uomo con grandi qualità umane, ha spessore.Nelle dinamiche interne non entro".Come si fa in pochi mesi ad assimilare tante cose da uomini che hanno metodi e caratteri diversi. I giocatori, talvolta, devono essere confortati, convinti di essere forti. Basta un nulla per demotivarsi. Ragazzi giovani come Zirkzee, Kvara per esempio vanno coltivati, difesi e sostenuti ogni giorno. Di Lorenzo, Raspadori e Meret? Io valuto complessivamente, non la stagione o gli ultimi mesi".

, qualche svista arbitrale c'è stata. Ma non toglie nulla alla vittoria, ci hanno creduto. La mia fortuna più grande? Mamma e moglie, senza la loro forza non sarei andato da nessuna parte. Il dolore? Ho perso mio fratello Marcello, una roccia. E mio padre Carlo, ancora più forte. Null’altro può scalfirmi".