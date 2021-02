La Juve è andata in finale di Coppa Italia, l'Inter non è andata oltre lo 0-0. Eppure di quanto avvenuto sul terreno di gioco resta poco, quasi nulla, anche se pure a livello puramente tecnico-tattico ci sarebbe molto da dire.. Non ci si basa più su aneddoti e racconti di prima, seconda o terza mano, che magari diventano leggende metropolitane., per quanto certi termini andrebbero sempre usati con cautela e tra mille virgolette.. Una serata all'insegna dei nervi scoperti per tutti insomma, che ha radici ben lontane e lascerà strascichi per molto tempo ancora. Intanto resta una giornata a suo modo da ricordare.Addirittura da una pretattica atipica, quantomeno inedita. Per la prima volta, infatti, anche la Juve ha deciso di non diramare iper la partita: forse perché proprio l'Inter di Conte non lo ha mai fatto. Un dettaglio in ogni caso, che nulla può avere a che fare con tutto il resto.Grande ex, il più grande di tutti. Ma da oggi definitivamente pronto a essere considerato unPerché dall'ambiente nerazzurro si spiega, come dichiarato pure dallo stesso Conte al termine della partita, se pure ci fosse stato un gestaccio rivolto dal tecnico alla squadra o alla dirigenza bianconera sarebbe perché provocato tutto il tempo: “. Non c’è niente da dire, aggiungo solo che serve più rispetto per chi lavora”, le sue parole. Di sicuro le telecamere avevano svelato un Leonardo