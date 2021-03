Andrea, presidente della, ha aperto la 25esima Assemblea Generale dell, associazione che riunisce tutti i club europei: "Collaborazione e unità ci hanno permesso di portare a termine la stagione 2019/2020. CI troviamo ancora a soffrire gli effetti della crisi pandemica. In quasi tutta l'Europa gli stadi sono senza tifosi e. Le perdite derivanti dagli incassi si aggirano tra i 6,5 e gli 8,5 miliardi in due stagioni. Il Covid ha posto dei seri interrogativi intorno al tema della sostenibilità del modello calcio. Negli ultimi mesi si è palesato un interesse da alcuni grandi soggetti a livello finanziario sul calcio, basta pensare a cosa sta tuttora succedendo in Italia con la trattativa con i fondi. Ma penso anche a tante altre situazioni, a partire dai rumors sull’interesse di JP Morgan nella Superlega. Questi soggetti non sono interessati alla solidarietà, ma nei ritorni dagli investimenti Se cambiamo possiamo guardare a questi investimenti: calcio, economia e politica sono ad un bivio. Dobbiamo cercare di intercettare queste possibilità altrimenti rischiamo di implodere. Il calcio di oggi non è fatto per il tifoso moderno: le ricerche dicono che un terzo segue almeno due squadre, il 10% segue i calciatori e non i club"."Probabilmente ci sono troppe partite non competitive, a livello nazionale e internazionale"."Ringrazio Ceferin per i dialoghi e i quasi litigi che abbiamo avuto e che si sono rivelati produttivi. Oggi presenteremo il format delle competizioni europee dal 2024: il famoso sistema svizzero, un'idea che arriva da Van der Saar dell'Ajax. Dobbiamo cercare di pensare collettivamente e non agli interessi particolari". E poi cita Mario Draghi: "Se non ci muoviamo, rimarremo soli nella illusione di quello che siamo, nell'oblio di quel che siamo stati e nella negazione di quel che potremmo essere".