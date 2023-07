. È quanto dovrà starci, appena condannato all’esilio dalla solita giustizia sportiva persulle questioni plusvalenze e stipendi riguardanti la Juventus. Milleduecento giorni circa, più 60mila euro di multa, che finiranno nelle casse della FIGC insieme ai 716 mila pagati dalla sua ex società.Andrea Agnellisoprattutto perché finora nel calcio italiano. Paolo Rossi, tanto per fare un esempio, per il calcio scommesse degli anni 80 di anni di squalifica se ne prese 2 (e nel parallelo processo penale venne pure assolto).e la prima che gli va imputata e l’aver creduto di poter fare qualsiasi tipo di operazione finanziaria in nome delritenendo che, con quel cognome lì, ogni artificio gli fosse concesso, e che mai e poi mai Consob, Covisoc, men che meno la Federazione, si sarebbero permessi di contestargliele. Vedi, per le quali non esiste nemmeno una normativa federale che le regoli.. Immemore di quanto già accaduto al proprio club nel 2006, quando tutti telefonavano ai designatori e taluni, eppure chi pagò più di tutti fu proprio la Juventus essendo, per “sentimento popolare”, considerata da sempre la Regina del Male, come tale quella che deve pagare. Sempre. A quanto pare,: ci ha rimesso di nuovo il club, sta pagando dazio lui in prima persona.Dopodiché,: spodestare la UEFA mettendo in piedi la SuperLega, un torneo multimiliardario alternativo e più ricco della Champions.Perché ha scatenato contro di se il potere costituito dei tiranni istituzionali di Nyon, di molti governi europei e - ovviamente - della Federazione nostrana. I 3 anni e 4 mesi di condanna per lui e la penalizzazione, più multa ed esclusione dalle coppe europee per la Juve, sono la conseguenza di quel golpe fallito. Perché organizzato malissimo.Ha peccato di arroganza e superominismo, ha sfidato il potere, però adesso non deve essere trattato come un mafioso stragista., ma non ha ucciso nessuno, tanto meno rovinato il calcio. Voleva cambiarlo e non c’è riuscito, perchéin quanto significherebbe per loro perdita di potere. Un potere assoluto e totale che nemmeno uno che si chiama Agnelli è riuscito a scalfire, tanto per renderci conto di quanto sia radicato.: vedremo se lui ci riuscirà., anche se difficilmente burocrate mangia burocrate. Una cosa però è certa: il Palazzo, che sia quello di Nyon o di via Allegri, va abbattuto. Come accadde per la Prima Repubblica, ne serve una Seconda pure per il pallone.