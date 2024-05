Juventus, Allegri resta sotto contratto? L'opzione licenziamento, l'Arabia e 20 milioni in ballo

non è più l'allenatore della Juventus. La notizia è ormai divenuta ufficiale attraverso il comunicato pubblicato nel pomeriggio di oggi 17 maggio 2024, esattamente la stessa data del primo addio ai colori bianconeri. Una casualità che ci riporta anche aSì perché nel considerare un addio in panchina bisogna sempre considerare il come si arrivi alla decisione di separarsi perché fra le parti, va ricordato, c'è sempre un rapporto lavorativo da tenere presente.Un contratto onerosissimo, spesso criticato e che ha portato all'allenatore non poche frecciatine da parte di stampa e tifosi. Andrea Agnelli quando nel 2021 lo convinse a tornare facendogli anche dire no a Beppe Marotta che lo voleva all'Inter per il dopo-Conte gli fece firmare un contratto della durata di 4 anni aoggi è stato ufficialmente esonerato o meglio, per usare le parole del comunicato ufficiale,in seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenutoIn sostanza non c'è stata alcuna trattativa fra le parti e, di conseguenza Allegri rimarrà al momento sotto contratto per un'altra stagione e regolarmente pagato dalla società fino al 30 giugno 2025.

- Proprio il testo del comunicato lascia però ampio spazio a riflessioni sia per l'allenatore che per la società.La motivazione "comportamenti non compatibili con i valori della Juventus" fa presagire all'ipotesi di un danno di immagine da cui partire per un procedimento.

Dal canto suoper non rimanere fermo (le sirene dell'Arabia Saudita non smettono di suonare per lui) eSe la troverà, allora sarà necessario sedersi di nuovo attorno a un tavolo con la Juventus per tin essere e, probabilmente, lì si giocherà la battaglia più importante, quella per una