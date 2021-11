Sergio Aguero twitta dall'ospedale in cui è ricoverato dopo i problemi provocatigli da un'aritmia cardiaca che, ha fatto sapere il Barcellona, lo costringerà a rimanere fermo per almeno tre mesi: "Sto bene, e con molta forza forza d'animo per affrontare il processo di recupero".



L'attaccante argentino ha anche voluto ringraziare tutti i i tifosi che, in questi giorni, gli hanno tributato manifestazioni d'affetto. "Voglio ringraziarvi tutti - scrive Aguero - per i tantissimi messaggi di appoggio e di affetto, che fanno in modo che oggi il mio cuore sia più forte".