Sergio Aguero lascerà il Manchester City a fine stagione e tra le pretendenti c’è la Juventus tanto che i betting analyst di Sisal Matchpoint vedono l’approdo in bianconero in quota a 4,50. Più "avanti" rispetto alla squadra allenata da Andrea Pirlo, infatti, c’è solo il Barcellona, in quota a 3 e destinazione più probabile secondo i bookie. Tra le altre pretendenti all’attaccante argentino, rileva agipronews, ci sono poi anche il PSG, in quota a 6, l’Atletico Madrid a 7.50 e l’approdo in MLS - la lega americana - che paga 9 volte la posta. Un colpo di mercato che, quote alla mano, è tutt’altro che impossibile. Aguero, quindi, potrebbe sbarcare in Italia formando insieme a Cristiano Ronaldo una coppia d’attacco in grado di far tremare le difese.