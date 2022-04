Dopo 10 anni in Inghilterra e più di 250 gol sul curriculum, Sergio Aguero entra nella Hall of Fame della Premier League: "Ringrazio tutti per questo riconoscimento, mi rende orgoglioso. Essere inserito nella Hall of Fame mi dà una prospettiva reale sulla strada che mi ha portato qui. Sono entusiasta e voglio condividere questo onore con il mio club, il Manchester City, e tutti i miei compagni di squadra".