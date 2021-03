Dopo il comunicato del City, che ha annunciato l'addio a fine stagione di Sergio Aguero, il Kun ha affidato a Instagram un messaggio di saluto: "Quando un ciclo arriva alla fine, affiorano tante sensazioni. Provo un forte senso di soddisfazione e di orgoglio per aver giocato nel Manchester City per così tante stagioni, una cosa non usuale per un calciatore professionista in un momento come questo.



Dieci stagioni conseguendo importanti risultati e che mi hanno permesso di diventare il miglior marcatore della storia del club, costruendo un legame indistruttibile con tutti coloro che amano questa maglia, persone che rimarranno per sempre nel mio cuore.



Sono arrivato nel corso della grande ricostruzione del 2011, e insieme alla guida dei proprietari e con il contributo di tanti calciatori, abbiamo conquistato un posto tra i più importanti del calcio mondiale.



Il compito di mantenere questa posizione privilegiata ora sarà nelle mani di altri. Per quanto mi riguarda, continuerò a dare tutto me stesso per il resto della stagione, per vincere altri titoli e regalare altre gioie ai tifosi. Poi, inizierò una nuova fase della mia carriera con nuove sfide, e sono decisamente pronto per affrontarle con la stessa passione e professionalità che ho sempre investito per competere ai massimi livelli".