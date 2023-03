Piccola paura per Sergio Aguero. L'ex attaccante argentino del Manchester City e del Barcellona, oggi molto attivo sulle piattaforme di streaming come Twitch, si è ritirato dall'attività agonistica il 31 ottobre 2021 a causa dell'aritmia cardiaca di cui soffre.



NUOVA VITA - L'attaccante argentino ha partecipato alla spedizione di Lionel Scaloni in Qatar, conclusa con la vittoria della Seleccion dei Mondiali (lui, che era compagno di stanza di Lionel Messi) ed è tornato a essere protagonista grazie alla King's League e alla chiamata di Gerard Piqué, che lo ha integrato nel format e nel torneo.



COSA E' SUCCESSO - Proprio durante una diretta sul tema Kings League, Aguero si è bloccato mentre parlava, all'improvviso, toccandosi il petto, all'altezza del cuore. "Credo di aver avuto una mini-aritmia", con relativa tranquillità. "E' stato il famoso chip che controlla e manda un segnale", ha rassicurato ospiti e spettatori, quindi la diretta è andata avanti regolarmente. Un piccolo spavento, nulla più, per fortuna.