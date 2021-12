"Annuncio il mio ritiro dal calcio giocato. Decisione difficile, che ho preso 10 giorni fa, ma prima di tutto viene la salute. Lascio a testa alta, con tantissimi bei ricordi che mi porterò dietro. Non so cosa mi riserverà il futuro“. Queste le parole di Sergio Aguero nella conferenza stampa. Il calciatore argentino ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato anche in seguito al problema di aritmia cardiaca accusato dopo la partita contro l'Alaves il 31 ottobre scorso. Anche Francesco Totti, attraverso una storia Instagram pubblicata poco fa, ha voluto rendere omaggio al campione argentino: "In bocca al lupo"