Edu Aguirre, giornalista spagnolo e grande amico di Cristiano Ronaldo, a Chiringuito TV svela un retroscena sulla presentazione di CR7: "La Juventus avrebbe voluto aprire lo stadio e accogliere Cristiano come una star, una presentazione memorabile. Ronaldo ha detto no: un rifiuto secco per rispetto dei tifosi del Real Madrid, non li ha salutati e non vuole presentarsi all'improvviso alla Juve senza salutare la gente del Real. E' un gesto per il madridismo".