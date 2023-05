Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono sposati con rito civile a Milano, e domani - lunedì, replicheranno in Argentina. Mentre il Toro si gode la finale di Champions League conquistata con l'Inter e la coppia attende la nascita del secondo figlio, Theo, l'argentina si è goduta un weekend di festa.



Addio al nubilato per l'influencer, che con le amiche si è goduta un po' di relax sul lago di Como: terme, cena intima e tanto divertimento per il gruppo. Tra le amiche anche Chiara Casiraghi, futura sposa di Joaquin Correa. "Quanto sono fortunata" scrive Agustina mostrando con orgoglio le immagini del weekend.