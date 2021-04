La nascita della piccola Nina è stata un'emozione importante per Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez, ma a qualche mese di distanza la bellissima modella argentina non ha più alcun segno della gravidanza ed è già tornata in forma strepitosa. Postando delle foto di relax in una spa la bellissima Agustina si è mostrata in costume bella come sempre e noi vi mostriamo le foto nella nostra gallery.