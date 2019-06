Agustina Gandolfo, modella argentina e compagna di Lautaro Martinez, è in rampa di lancio. Su Instagram, dove il suo profilo, in ascesa, vanta 190 mila followers, e all'interno del mondo Inter. Dove, chissà, potrebbe prendere il posto di Wanda Nara come icona wag nerazzurra, nel caso

in cui Icardi lasciasse il club in questa sessione di mercato. Amica di Wanda (con la quale ha condiviso anche le festività natalizie), modella e fashion blogger, Agustina è nata a Mendoza, in Argentina, nel 1996. Mentre Lautaro ha debuttato in Copa America contro la Colombia, Agustina inizia a godersi l'estate! E CHE FOTO NELLA GALLERY!