Sarà una rifinitura decisiva. Non solo o non tanto per Federico Chiesa e magari Leonardo Bonucci. Quanto per Angel Di Maria, in ritardo rispetto alle previsioni. Uscito malconcio dalla gara d'andata con il Friburgo, gli esami strumentali del venerdì avevano escluso lesioni di alcun tipo. E pure Max Allegri, tra sabato e domenica, ribadiva totale fiducia riguardo la presenza del Fideo nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League: "A Friburgo ci sarà", spiegava il tecnico.



A RISCHIO - Ma le scorie dell'ultima partita disputata da Di Maria non sono ancora state smaltite del tutto, il tempo passa e aumenta il timore di non averlo a disposizione per la trasferta tedesca. Anche oggi Di Maria ha svolto solo un programma personalizzato, in casa Juve sarà decisivo anche e soprattutto per lui l'allenamento della vigilia in programma alle 12: l'argentino è in ritardo, anche dovesse partire come ancora si spera, si riducono le possibilità di vederlo titolare giovedì sera.