Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate alla 26ª giornata di Serie A: l’analisi della Juve che vince in casa con la Sampdoria, della Roma che a una settimana dal derby perde all’Olimpico col Sassuolo e la presentazione di Milan-Salernitana, il posticipo che chiuderà questo turno di campionato stasera alle 20.45.



Sfoglia la gallery per vedere le prima pagine dei quotidiani sportivi in Italia e all’estero