Matthjis De Ligt fa gola a tutti. Inizialmente in pole position c'era il Barcellona. Il club catalano è stato ad un passo dal concludere l'affare, prima di essere scavalcato da Paris Saint-Germain e Juventus. I bianconeri, attualmente, sembrano i più vicini alla conclusione dell'affare. In parte, il merito andrebbe a Cristiano Ronaldo e alla sua opera di convincimento. Tuttavia, non è detto che il portoghese sia l'unico a muoversi. Infatti, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Gerard Piqué avrebbe trascorso le vacanze insieme al difensore olandese alle Bahamas. Al momento sembra alquanto complicato ricucire lo strappo tra De Ligt ed il Barcellona, ma il mercato può regalare continui colpi di scena.