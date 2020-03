Damiano Tommasi, il presidente dell'AIC, l'asso-calciatori, ha ribadito la propria posizione ovvero, quella di fermare il campionato di calcio. Con un post pubblicato su Twitter ha ribadito di aver contattato tutti i più importanti esponenti politici d'Italia per convincerli a fermare del tutto lo sport.



FERMARE TUTTO - "Stamattina ho scritto al presidente del consiglio Giuseppe Conte, al ministro Vincenzo Spadafora, ai presidenti del Coni e della FIGC Malagò e Gravina, al presidente della Lega Serie A Paolo dal Pino e non solo. Fermare il calcio è l'atto più utile al Paese in questo momento. Le squadre da tifare stanno giocando nei nostri ospedali, nei luoghi d'emergenza".