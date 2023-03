Mesut Ozil ha detto ufficialmente addio al mondo del calcio giocato. Uno dei talenti più importanti degli ultimi 20 anni, nazionale tedesco Campione del Mondo a Brasile 2014 e con nel palmaeres oltre una dozzina di titoli nazionali e non. Un giocatore con una visione unica, che ha sfiorato spesso e volentieri l'Italia in chiave mercato con Inter, Milan e soprattutto Juve che hanno provato spesso ad acquistarlo senza riuscirci, ma che ha visto troppo spesso e volentieri la sua carriera bloccarsi davanti a fattori o meglio distrazioni extra campo come belle donne e videogames.



Vi ricordate ai tempi del Real Madrid quando impegnava ogni giorno libero concessogli dalle Merengues per volare con jet privato in Italia solo per stare accanto alla modella colombiana Aida Yespica? E come dargli torto, anche oggi la bellissima Aida è ancora una bomba, ecco le sue foto nella nostra gallery.