La storia d'amore fra Elisabetta Canalis e il chirurgo americano Brian Perri è ufficialmente finita. La showgirl italiana ha infatti firmato in questi giorni tutti i documenti per il divorzio che porrà fine al matrimonio che durava dal 2014 e da cui 7 anni fa nacque la figlia Skyler Eva.



I due hanno accettato l'affidamento congiunto della figlia e questo, probabilmente, non riporterà la storica ex di Bobo Vieri e Reginaldo a tornare a vivere in Italia per consentire alla figlia di vedere periodicamente a Los Angeles il padre. Ecco gli ultimi scatti della bellissima Elisabetta nella nostra gallery.