In Italia la bellissima Ainette Stephens è divenuta celebre per il ruolo della "gatta nera" interpretato nel programma andato in onda sulle reti Mediaset il Mercante in Fiera. Allora giovanissima stretta in una tuta di pelle nera la modella venezuelana ha incantato il popolo italiano dagli schermi di una tv in cui dichiarò la sua passione per la Juventus e partecipò a diversi altri contenitori a tema calcistico.



Oggi, invece, incanta attraverso i suoi canali social dove non smette di stupire. E le ultime foto, in vacanza al mare, sono da urlo, perché la Gatta nera si è concessa addirittura delle sensuali trasparenze in bianco. Ecco le sue foto nella nostra gallery.