Il neo acquisto dell'Ajax Steven Bergwijn ha parlato al Telegraaf di Memphis Depay. Il giocatore della nazionale olandese è in uscita dal Barcellona e l'ex Tottenham lo vorrebbe con sé. "Se venisse qui sarebbe molto bello. Starebbe alla perfezione all'Ajax, non so se succederà però. Lo accoglierei volentieri, siamo molto amici fin dai tempi del Psv"