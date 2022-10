Alla vigilia della gara contro il Napoli, l'attaccante dell'Ajax Steven Bergwijn ha presentato così la partita, analizzando anche il suo momento complicato: "Ci sono periodi positivi e altri meno, io non posso fare altro che allenarmi meglio e ora dobbiamo dimostrare in campo il nostro lavora. L'assenza di Tadic? Per noi è un giocatore importante. Mi aspettavo un Napoli così devastante, hanno giocatori importanti a iniziare da Kvaratskhelia". Bergwijn chiarisce anche l'episodio dell'andata, quando i giocatori dell'Ajax si sarebbero rifiutati di scambiare le maglie con quelli del Napoli: "Non ci siamo capiti. Il nostro team manager è venuto nello spogliatoio ma in quel momento non avevamo magliette da scambiare".