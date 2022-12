Il contratto di Daley Blind con l'Ajax scadrà a giugno 2023. Il giocatore potrebbe dunque iniziare a guardarsi intorno in cerca di una nuova destinazione. Una possibile meta per il terzino può essere l'Anversa, squadra allenata dal connazionale Mark Van Bommel, che, come riporta Mundo Deportivo, ha dichiarato: "Non mi dispiacerebbe se venisse. Marc Overmars ed io ci consultiamo costantemente. Ci guardiamo intorno per il mercato, spero che faremo qualcosa".