. Sono bastati un pareggio a Napoli, frutto di una prestazione piuttosto spenta e di episodi casuali, e le concomitanti vittorie di Lazio e Atalanta per far tornare il mondo romanista al punto di prima. Quello, per intenderci, appena precedente al recupero della partita di Udine, che aveva ribaltato gli umori cittadini. Ma è durato solo tre giorni.” pensano e ripetono di nuovo in tanti, scoraggiati da un, con una semifinale di Europa League di mezzo e da giocare contro l’unica squadra imbattuta in Europa.

Sulla carta sembra una montagna impossibile da scalare e, a guardarsi indietro, si rischia di scivolare indietro e ritrovarsi senza nulla in mano alla fine della stagione. Poi, però, ci sono le partite da giocare e l’incertezza insita nel calcio.. “” e “”. Come se un esito favorevole ai giallorossi sia un’ipotesi da non considerare neppure.

A pensarci bene,. Lui stesso lo aveva denunciato qualche settimana fa, salvo finirne in parte contagiato. Nelle ultime uscite pubbliche il tecnico ha infatti sottolineato spesso l’aspetto della stanchezza fisica e mentale dei giocatori e degli impegni ravvicinati.Ma come avvenuto più volte nel recente passato, questo gruppo ha dimostrato di sapersi trasformare proprio negli appuntamenti decisivi, di compattarsi e diventare un blocco unico capace di superare i propri limiti oggettivi.

Dalla Roma non si può pretendere che arrivi quinta e vinca l’Europa League, ma questo non significa non debba provarci e non possa riuscirci.. E prima si giocheranno la doppia sfida con i tedeschi e la gara con la Juventus. Tutto può ancora accadere, nel bene e nel male. “”.