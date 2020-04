In casa Napoli per la prossima stagione ci sono tante incognite, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Tra questi c'è il dubbio legato ad Arek Milik, ma anche un Lozano che ancora non è riuscito ad esprimere il suo potenziale.



Riguardo i due giocatori ha parlato chi conosce bene il calcio dal quale provengono (quello olandese), vale a dire Bryan Roy, ex Ajax. Queste le sue parole durante il programma Taca La Marca su Radio Musica Television:



LOZANO - "È un fuoriclasse, in Olanda ha fatto molto bene. Appena arrivato dal Messico ha subito espresso un calcio di alto livello. In Italia ha bisogno di tempo, devono dargli fiducia perché con le sue qualità può diventare un giocatore importante".



MILIK - "È un campione, purtroppo è stato condizionato dagli infortuni. Gli consiglio di restare a Napoli e non pensare ai soldi, perché ai piedi del Vesuvio c'è un grande ambiente. Un cambiamento non sarebbe l'ideale".