L’8 luglio 2017, durante un’amichevole tra il suo Ajax e il Werder Brema, il centrocampista classe ’97 Abdelhak Nouri entrava in coma in seguito ad un arresto cardiaco, per poi risvegliarsi soltanto un anno dopo. Oggi, finalmente, arrivano buone notizie: il talento olandese di origini marocchine è tornato a mangiare e riesce anche a stare in sedia a rotelle. Una boccata d'ossigeno che arriva in un momento complicato.