Ryan Gravenberch è uno dei grandi obiettivi del Bayern Monaco per la prossima stagione, con Nagelsmann che stravede per il talento olandese. L'offerta del club bavarese è di 30 milioni di euro, ma c'è da registrare che il 19enne è ambito anche da Juve, Barcellona e Manchester United anche se il Bayern Monaco resta in vantaggio su tutte. Lo riporta il sito spagnolo fichajes.net.