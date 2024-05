La rincorsa Champions passa dall'Arechi di Salerno, con la concreta possibilità di accaparrarsi il quinto posto, che vorrebbe dire Europa dei grandi e appaiare la Roma in classifica. In attesa di Udinese-Napoli di stasera,calcio d'inizioè il primo posticipo del lunedì, valido per, anche se i nerazzurri devono ancora recuperare la partita contro la Fiorentina: gli uomini dell'ex Stefanohanno già incassato la retrocessione matematica in Serie B, mentre quelli di Gian Pierosono forti dell’entusiasmo dei tre obiettivi ancora aperti, ovvero finale europea, Coppa Italia e corsa Champions. Fuori Kolasinac per infortunio, probabile nei bergamaschi, in vista del ritorno della semifinale di Europa League, una massiccia rotazione.

Salernitana-AtalantaFiorillo; Pasalidis, Fazio, Pirola; Sambia, Basic, L. Coulibaly, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. All. ColantuonoCarnesecchi; Scalvini, Hien, De Roon; Hateboer, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Miranchuk, Scamacca, Lookman. All. GasperiniFeliciani (Teramo)