Alla radio olandese Veronica, Frenkie De Jong è tornato sulla vittoria del suo Ajax contro la Juventus: per il neo giocatore del Barcellona, si spalancano così le porte della semifinale della massima competizione europea. "Problema al bicipite? Ci ho pensato un attimo a fermarmi, poi alla fine non l'ho sentito grazie all'adrenalina. La Juve ha fatto meglio nel primo tempo e poi abbiamo avuto un momento difficile. Con la ripresa abbiamo avuto occasioni migliori - le sue parole -. Se lo spazio diventa maggiore, alla fine si guadagna spazio. E cerchiamo di giocare sempre allo stesso modo. L'1-1? Risultato più difficile per loro che per noi. Vittoria simile a Madrid? No, più facile. Avevamo più fiducia questa volta".