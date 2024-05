Ajax-Farioli, contatti positivi: può diventare il primo allenatore italiano nella loro storia

55 minuti fa



Dopo Lucca, primo giocatore italiano nella lunga storia dell'Ajax, ora il club olandese sta pensando anche al primo allenatore del Belpaese. La panchina dei Lancieri è infatti vacante e per la prossima stagione sono partiti i casting. Dopo il mancato accordo con Potter, secondo quanto riporta Sky Sport, sono da registrare i primi positivi contatti del club con Francesco Farioli. L'attuale allenatore del Nizza sta portando a termine una buona stagione in Costa Azzurra e ha destato l'interesse di una società da sempre intenditrice di calcio.



POLE - Farioli è in pole position e rappresenterebbe un netto segno di discontinuità col passato. Gli ultimi 22 allenatori dell'Ajax sono stati tutti olandesi ma una stagione fallimentare come questa per il club di Amsterdam sta spingendo a una scelta di rottura. Classe 1989, ex collaboratore di De Zerbi, Farioli era stato accostato anche a diverse panchine in Serie A. L'allenatore, come riporta Sky, sarebbe affascinato dall'allenare la storica squadra olandese.