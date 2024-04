Milan, la verità su Tedesco e Farioli

un' ora fa

Nelle ultime ore sono stati accostati al Milan tanti allenatori come possibili sostituti di Stefano Pioli, destinato a lasciare il club al termine della stagione. Secondo quanto appreso sono decisamente basse le chance di Tedesco, attuale commissario tecnico del Belgio, mentre per Farioli non si registrano contatti diretti.