Il direttore tecnico Gerry Hamstra dell'Ajax ha rilasciato, prima della finale di Coppa d'Olanda persa ieri contro il PSV, alcune dichiarazioni sul futuro di Ten Hag: "C'è interesse, è normale. noi speriamo che resti. L'attualità è che non è ancora andato via. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per trattenerlo. Ora ci prepariamo per due possibili scenari, o resta o parte."