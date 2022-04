Il PSV si aggiudica la KNVB Beker, la Coppa d'Olanda, battendo 2-1 l'Ajax in finale: Gravenberch porta avanti i Lancieri, che si vedono anche annullare dal VAR per fuorigioco il raddoppio di Mazraoui, poi Gutierrez e Gakpo ribaltano il risultato nella ripresa. Nell'Ajax da segnalare l'esclusione di Onana dopo la lite con i tifosi (neanche panchina per il portiere) e il debutto nel finale di Ihattaren.