Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021

Una brutta notizia ha scosso il mondo dell'ma non solo., ragazzo di 16 anni delle giovanili, ha perso la vita nella notte a causa di un incidente stradale mentre si trovava in macchina con il fratello, anche lui deceduto. Il club lo ha comunicato sui suoi canali ufficiali: “L'Ajax è profondamente commosso per la tragica morte del giovane giocatore Noah Gesser. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, agli amici e ai parenti” il tweet pubblicato dai Lancieri.