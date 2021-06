Secondo quanto riportato dal Daily Mail, prosegue l'interesse dell'Ajax nei confronti di Steven Bergwijn. L'olandese viene da una stagione non positiva, ma prima di privarsene il Tottenham è in attesa del giudizio del nuovo allenatore. Nel caso dovesse essere messo alla porta, l'Ajax potrebbe fare un tentativo per l'acquisto, ma la richiesta dei 27 milioni di sterline fatta dagli spurs sarebbe troppo alta per le casse dei lanceri, i quali seguono comunque con interesse l'evolversi della situazione.