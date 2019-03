C'è ancora tempo, è presto per preoccuparsi. L'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax è tra dieci giorni, la Juventus non vuole farsi prendere dall'ansia, sa che ci vorrà ancora qualche giorno per capire se Ronaldo sarà della partita. ​Il portoghese, infortunatosi in nazionale nel match di qualificazione a Euro 2020 contro la Serbia, ieri non era allo stadio, ha preferito passare il pomeriggio in piscina, per continuare la riabilitazione dall'infortunio. "Lavorando sodo per il mio recupero" ha scritto su Instagram, Allegri attende di sapere, intanto tira un sospiro di sollievo sul fronte Dybala.



DYBALA OK - L'argentino si è fermato durante il riscaldamento della sfida contro l'Empoli, decisa dal gol di Kean, ma le sue condizioni non sembrano dare troppe preoccupazioni. Il condizionale è d'obbligo, in attesa degli esami, le sensazioni sono comunque positive. Non dovrebbero esserci lesioni, la Joya ha sentito indurire il muscolo del polpaccio e si è fermata a scopo precauzionale, per evitare complicazioni. Contro l'Ajax salvo sorprese ci sarà. Con Ronaldo o con Kean, che sta rapidamente scalando le gerarchie e si candida per un ruolo da protagonista.