. Basterebbe questo per far capire quanto sia stato clamoroso il trasferimento, la scorsa estate, di Lorenzodalai lancieri. Un salto in una delle società più importanti del mondo, dopo una stagione in Serie B partita col botto e andata, via via, spegnendosi sempre più. All'Amsterdam Arena in molti vedevano per l'attaccante classe 2000 l'occasione giusta per il rilancio: un club che crede nei giovani, in grado di dare continuità al talento che con la maglia del Palermo aveva segnato 14 gol in 30 presenze nel 2020/21.La stagione in Olanda di Lucca, però,. Solo14 presenze con la prima squadra, in Eredivisiee spesso, come nelle ultime settimane, l'ingresso soltanto in pieno recupero. Le cinque reti messe a segno in 12 partite con la seconda squadra, nella Serie B olandese, non bastano a rendere positiva la stagione del gigante piemontese. Einserito nell'accordo col Pisa la scorsa estate o meno.A oggise acquistare a titolo definitivo Lucca o meno. Le squadre che lo seguono non mancano, tra(dove lo avevano cercato) edsu tutti). La volontà del giocatore è chiara, come sottolineato da lui stesso qualche settimana fa: "Vorrei solamente rimanere qua, all'Ajax, e fare gol.". Un messaggio chiaro, inviato a van der Sar e tutta la dirigenza olandese.