L'aritmetica dice che, a dieci giornate dalla fine del campionato, l'non è ancora salvo. La vittoria di lunedì sul Lecce, che ha portato a 12 i punti di vantaggio sul Verona terzultimo, ha fatto però fare un grande salto in avanti alla squadra di Paolo Zanetti. L'ennesima gara in cui Fabianoha messo in mostra tutte le sue, quelle che hanno fatto sì chein questi mesi.Laha spesso mandato i suoi scout a osservare da vicino le prestazioni del classe 2000. Con, i bianconeri cercano un rinforzo sulla fascia sinistra e, nella lista, valutano anche lui. Così come il, che coi terzini passati per Empoli ha spesso pescato bene (da Hysaj a Mario Rui e Di Lorenzo) e il, dove gioca uno deidi Parisi:. Anche all'estero, però, si sono accorti di lui: ilha avviato i contatti e vorrebbe ripetere l'operazione che, un anno fa, portò Viti in Ligue 1.La conferma che la prossima sarà l'estate di Parisi sul mercato è arrivata qualche settimana fa dal suo agente, Mario: "Sì,. Potevamo già andare via la scorsa estate, il suo percorso nel club è finito ed è". Parisi è pronto, l'Empoli anche: l'asta per il terzino sta per partire, richiesta iniziale sui 15 milioni di euro. Le big sono avvisate.