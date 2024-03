Ajax, liquidazione in vista: in vendita (quasi) tutti gli ultimi acquisti, quante occasioni!

Redazione CM

L'Ajax ha messo in vendita buona parte della propria rosa. Tutto vero, almeno stando a quanto riferisce la fonte olandese De Telegraaf, che parla di una chiara volontà da parte del nuovo amministratore delegato e presidente Alex Kroes di sbarazzarsi di tutti i giocatori portati ad Amsterdam dall'ex ds Sven Mislintat. Chi sono? Lo vediamo subito.



L'ELENCO - Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Gaston Avila, Chuba Akpom, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Anton Gaaei, Jakov Medic e Ethan Butera. Questi sono i nomi indicati dal quotidiano, ovvero tutti gli acquisti dell'ex dirigente del Borussia Dortmund tranne tre, che verrebbero trattenuti: Diant Ramaj, Sivert Mannsverk e Branco van den Boomen. Ci sono vecchie conoscenze della Serie A, come Tahirovic che è cresciuto nella Roma, ed ex obiettivi delle nostre squadre, come Sutalo che nella scorsa estate è stato accostato alla Fiorentina, e Borna Sosa, di cui si è parlato in passato in chiave Inter.



PERCHE' QUESTA SMOBILITAZIONE - Tutto va ricondotto allo scandalo che ha coinvolto Mislintat, il dirigente che avrebbe dovuto colmare il vuoto lasciato da Marc Overmars, allontanato dopo un episodio di molestie. Mislintat avrebbe dovuto lavorare in tandem con la leggenda del club ed ex Juve e Manchester United Edwin Van der Sar, ma questi è stato colpito da un'emorragia cerebrale e tutto è andato a rotoli. Mislintat è stato cacciato in seguito a conflitti d'interessi con un'agenzia di scouting che ha facilitato l'acquisto di Borna Sosa, e adesso ci si vuole liberare anche dei suoi altri colpi per una sorta di purificazione della squadra più gloriosa d'Olanda.