: vede il Napoli arrivare ovunque e non può fare granché sui gol. Regala, però, palla ad Anguissa sull'1-4 di Raspadori.: tanta attenzione, inizialmente si attacca su Kvaratskhelia senza lasciargli un fiato. A lungo andare, però, il georgiano prende quota e lo lascia spesso sul posto (39' s.t.).: in marcatura e nel posizionamento sbaglia tanto. Non riesce a tenere Di Lorenzo che stacca troppo alto per lui in occasione dell'1-2 e sul terzo gol del Napoli si alza oltre il centrocampo lasciando un vuoto enorme per l'inserimento di Zielinski (35' s.t.).: è l'ultimo a mollare lì dietro. Fa anche qualche buona chiusura però il Napoli è veramente travolgente quando attacca.: inizialmente ci mette esperienza, ma il Napoli inizia ad accelerare e viene travolto con grande frequenza.: si trova schiacciato dal centrocampo avversario che è devastante. Cerca di correre dietro a Zielinski senza successo (27' s.t.: la partita è già finita, non può fare granché).: si ritrova ad essere un difensore aggiunto con i centrocampisti del Napoli che si buttano dentro con grande frequenza. Non riesce a fare da filtro.: inserimenti potenzialmente insidiosi, così come quello che lo porta alla conclusione per il momentaneo vantaggio (27' s.t.: proprio come Brobbey il suo ingresso è praticamente inutile).: da un giocatore del genere ci si aspetta qualcosa, invece è sempre fuori dal gioco. Viene espulso per somma di ammonizioni per una manata nella ripresa.: la sblocca lui in maniera fortuita colpendo sotto porta. Ma oltre il gol non si vede praticamente mai, risucchiato dai due centrali del Napoli.: primi minuti importanti, Di Lorenzo non lo tiene con facilità e il gol dell'Ajax arriva da un suo spunto sulla sinistra. Crolla con il passare dei minuti con i compagni.: un ko clamoroso, subire 6 gol in casa fa infuriare il pubblico della Johan Crujiff Arena che all'ora di gioco lascia già lo stadio. Spalletti gli dà una vera e propria lezione di calcio ma i suoi mollano con troppa facilità nella ripresa.Napoli:: pochi pericoli dalle sue parti, è operoso solo in alcune occasioni nel primo tempo.: il gol dell'Ajax arriva sul suo lato con Bergwijn che lo brucia sul tempo. Da vero capitano non si scompone e ci mette tanta personalità fino a quando alla mezz'ora porta il Napoli in vantaggio con un grande stacco di testa (39' s.t.: pochi minuti ma tanta personalità. Corre forte nei pochi minuti a disposizione e arriva bene sul fondo più volte).: prova solida lì dietro, va anche vicino al gol con una bella conclusione al volo nella ripresa.: come al solito c'è tanto fisico nel suo calcio e gioca molto bene anche d'anticipo.: macina chilometri sulla fascia sinistra. Serve anche l'assist con una palla deliziosa per il pareggio di Raspadori.: ancora il gigante del centrocampo. Recupera un'enormità di palloni, serve due assist e va vicino al gran gol.: solito professore del centrocampo, i giocatori dell'Ajax non lo prendono mai (35' s.t.).: avvio di stagione da grandissimo centrocampista. Trova il gol buttandosi nello spazio al termine del primo tempo e ne avrebbe anche potuti segnare due su assist di Lozano, ma forse va ad impattare con poca convinzione (1' s.t.: si cala alla grande nella partita con qualità e quantità. Serve l'assist a Simeone e scheggia anche una traversa).: primi minuti difficili con Blind che spesso usa le maniere forti. Inizia a metterla sul piano della rapidità e va via quasi sempre nell'1 contro 1 servendo anche palloni interessanti per i compagni.: prima da titolare in Champions League e prestazione da urlo. Lega il gioco benissimo, mette a segno una doppietta e serve anche un assist per Kvaratskhelia (20' s.t.: partecipa alla festa del gol, si iscrive anche lui al tabellino dei marcatori con una conclusione da vero centravanti).: Rensch non gli lascia vita facile, però con le sue qualità riesce a venire fuori dalla marcatura in maniera decisiva un paio di volte, prima servendo l'assist per Di Lorenzo e poi segnando di gran classe il quinto gol azzurro (20' s.t.: nonostante il risultato acquisito dà freschezza al gioco del Napoli e cerca di spingere e metterci la sua impronta. Entra bene nelle azioni offensive della squadra).: è un Napoli che fa sognare. Segnare 6 gol in uno stadio del genere contro una squadra di questo calibro non può che far pensare in grande. Una partita perfetta, ogni singolo calciatore si rende protagonista e il merito non può che essere di chi guida da fuori e segue i giocatori durante la settimana.