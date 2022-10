Questa sera inizierà la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Ilaffronterà l'alla Johan Cruijff Arena. Al momento la classifica vede gli azzurri a quota 6 punti, Liverpool e gli olandesi a 3, mentre i Rangers fermi a 0. Una vittoria significherebbe tanto per il Napoli, uno step importante verso il passaggio del turno.- Due indisponibili per Schreuder, ovvero Kaplan e Sanchez, come spiegato ieri in conferenza stampa dal tecnico dell'Ajax. In campo dovrebbe esserci la formazione tipo contra i pali, difesa a 4 consulle fasce,i centrali. Alvarez agirà davanti la difesa, mentresaranno le due mezze ali. Nel tridente offensivoai lati di.​- Non sembrano esserci troppi dubbi per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ha annunciato 2-3 cambi possibili e l'undici iniziale dovrebbe essere abbastanza definito, anche se qualche sorpresa è solito riservarla sempre.in porta, il robot(come definito dallo stesso Spalletti) sull'out di destra, mentre sul lato opposto ancora. La coppia centrale dovrebbe essere composta da, anche se le condizioni non perfette del centrale kosovaro potrebbero dare spazio a uno tra Ostigard e Juan Jesus. Il centrocampo non si tocca:funziona benissimo e dovranno essere loro a prendere il sopravvento sugli olandesi. Pronte due novità rispetto al match contro il Toro, ovvero, conche giocherà come sempre a sinistra. Armi importanti a gara in corso saranno Raspadori e Politano su tutti, ma anche Olivera e Ndombele.(4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghius, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.