Il Chelsea, nonostante l'attuale momento delicato riguardo alla proprietà, non ha smesso di pensare alla prossima stagione e l'idea di ingaggiare un ragazzo dal talento cristallino come Antony è più di una semplice suggestione. I blues dovranno battagliare con il Manchester United ed il futuro tecnico ten Hag che lo vorrebbe a tutti i costi in rosa anche nella sua avventura in Premier. Lo riporta The Sun.