L'Ajax e la famiglia di Abdelhak Nouri - talento della formazione olandese vittima nel 2017 di un arresto cardiaco in campo - hanno raggiunto un accordo per un risarcimento di 8 milioni di euro che sarà corrisposto alla famiglia del ragazzo, che ha subito gravi conseguenze a livello cerebrale. L'Ajax ha riconosciuto le proprie responsabilità in merito alle prime cure fornite al suo ex calciatore, per il quale i congiunti avevano intentato una causa presso il Comitato arbitrale della federcalcio olandese. Dall’estate del 2017, l’Ajax ha anche rimborsato i costi che devono essere sostenuti per l’assistenza infermieristica e la cura di Abdelhak Nouri e continuerà a farlo.