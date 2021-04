Dopo i quarti di finale d'andata di Champions League di martedì e mercoledì, si giocano questa sera le sfide di andata dei quarti di finale di Europa League con in campo la Roma alle 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l'Ajax. Di seguito tutti gli episodi da moviola del match, analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:





Ajax-Roma, ore 21:00

Arbitro: Sergei Karasev (RUS);

Assistenti arbitrali: Igor Demeshko (RUS) e Maksim Gavrilin (RUS)

Quarto uomo: Aleksei Kulbakov (BLR)

Var: Vitali Meshkov (RUS)

Assistente Var: Sergei Ivanov (RUS)



52' - Rigore per l'Ajax, fa tutto da sola la Roma che sbaglia in impostazione: Ibanez avrebbe tempo per contenere ma stende incomprensibilmente Tadic.